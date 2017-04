LA CAPSULE DI RUGBY JERSEYS FIRMATA EDEN PARK

Per il suo trentesimo anniversario, il brand dal papillon rosa infonde nella capsule collection creata ad hoc, un mix di classico e moderno, comodità ed eleganza, mascolinità e finezza.

Uno stile sportivo che si ispira all’universo del rugby, alle sue regole e ai suoi princìpi, riprendendo il suo indumento principale – la rugby jersey – e rivisitandolo in chiave fashion nelle forme e nei colori, per un look curato in ogni dettaglio e uno stile parigino che prende il nome di french flair.

Maglie in finissimo cotone dal doppio collo si tingono di blu, bianco e rosso, rifacendosi alla tradizione francese, mentre tocchi di rosa e navy – parte del DNA della label – definiscono particolari come loghi e rifiniture, evidenziando l’attenzione per i dettagli tipica del brand, e combinandosi a geometrie di chiara ispirazione sportiva.

Il risultato è una capsule senza tempo e raffinata, una collezione up-to-the-minute che trasuda eleganza a la française, pronta a condurti sul campo da rugby nei panni di uno sportivo maestro di stile.