PARTE IL NATALE CON INTIMISSIMI & CHIARA FERRAGNI

Milano. Grande successo per l’evento Intimissimi svoltosi iera con Chiara Ferragni.

Lo store di Corso Vittorio Emanuele, allestito a tema natalizio che rimanda allo Schiaccianoci, è stato palcoscenico del meet & greet di Chiara con i tantissimi fans accorsi per l’appuntamento.

Chiara indossava un body intimissimi, destinato a diventare capo must delle prossime feste natalizie.

Il body blu notte con stelle argento in tulle e paillettes è infatti perfetto per stupire nelle prossime festività ed illuminare le giornate invernali donando un tocco di luce.

L’evento di ieri sera ha dato il via ufficiale al Natale 2018.