Tezenis inaugura una stagione di viaggi, rigeneranti bagni, passeggiate interminabili, caldi tramonti e relax con una collezione disegnata per accompagnare ogni suo istante e sensazione.

Con il desiderio di incontrare tutti i più variegati gusti dell’estate, questa linea invita a sperimentare con mix & match di colori, stampe e texture, per un’espressione libera e autentica del proprio stile. Ogni capo, valorizzando ogni silhouette, combina materiali di qualità e vestibilità impeccabile anche nelle nuove forme di tendenza.

La collezione si distingue per l’utilizzo di tessuti innovativi, come il 3D, che avvolgono la figura in modo confortevole mettendone in risalto i punti forza. La palette colori spazia dai toni solari del giallo e arancio alle nuance fresche di blu e verde, mentre le stampe animalier, declinate in classiche tonalità naturali e vivaci varianti, aggiungono un tocco in più di personalità.

Temi fruttati e lo shibori, reinterpretazione contemporanea del tie-dye, completano la linea con un’esplosione di freschezza ed energia. Dai bikini sportivi ai modelli più sofisticati, fino agli interi dalle forme fluide e femminili, le nuove proposte swimwear Tezenis offrono un’ampia scelta per ogni esigenza.

Tra le proposte 2025, anche alcune sicurezze per gli affezionati dello stile senza tempo e della tinta unica con le serie a costine, crinkle e shiny satin perfezionate e riproposte nei colori moda.

La collezione si arricchisce inoltre di accessori coordinati, come caftani, parei e borse, per un look da spiaggia completo e indimenticabile. con Tezenis quest’estate promette di lasciarti tutto un altro sapore addosso.