1 dicembre 2016–> COMPLEANNO CALZEDONIA!

Calzedonia festeggia quest’anno il proprio 30simo anniversario, un’occasione da non perdere per ricordare il lungo percorso di un brand che negli anni ha definito il suo DNA di specialista nel mondo delle calze e dei costumi da bagno.

L’italia, il Veneto restano sempre il punto di partenza, dove tutto ebbe inizio nel lontano 1986. Calzedonia continua ad essere legata al suo territorio, Verona, dove ha sede l’headquarter, ma

con occhi sempre più rivolti ai mercati esteri, dove ci sono i più ampi margini di crescita. In tutti questi anni Calzedonia ha affermato uno stile in cui l’accessorio è protagonista. Grazie alla costante ricerca stilistica, Calzedonia ha sempre cercato di intercettare l’evoluzione del suo settore di riferimento, proponendo modelli di legwear e beachwear sempre al passo con le tendenze e in tanti casi lanciando sul mercato prodotti innovativi in termini di funzionalità e contenuti tecnici, con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze, di stile e performance, del più ampio pubblico femminile.

Le donne sono sempre state al centro dell’attenzione del brand, che ne ha omaggiato la femminilità e la forza in tanti dei suoi messaggi: Lo spot TV del 2006, “Speriamo che sia Femmina, è una vera e propria dedica a tutte le donne, piccole e grandi. Calzedonia entra in empatia con il vissuto di emozioni delle donne nelle fasi principali della loro vita e diventa un marchio vicino, accessibile, familiare.

Nel 2009 il brand lancia la campagna “Il futuro è rosa”, celebre spot in cui, cambiando una sola parola del testo di Mameli (Sorelle d’Italia), l’Inno d’Italia diventa manifesto di tutto l’universo femminile, un manifesto di speranza che fa appello alle donne per un futuro migliore.

Per festeggiare i suoi 25 anni, nel 2011 Calzedonia celebra “l’unione che fa la forza”, messaggio che diviene la chiave di lettura del nuovo spot “Da 25 anni insieme”. Messaggio che

vuole significare ancora una volta la vicinanza del brand alle sue consumatrici fedeli. Nel 2014, diventata nel frattempo un punto di riferimento a livello internazionale nel settore, Calzedonia si rilancia con uno spot emozionante, con un sapore da grande schermo. Un nuovo tentativo di parlare direttamente da donna a donna, attraverso gli occhi di Julia Roberts, icona senza tempo tutt’ora testimonial del brand.

Nel 2015/16 l’attrice torna infatti protagonista di un nuovo commercial. Una nice little story leggera e ironica che nasce e si sviluppa all’interno di un nostro punto vendita, al fine di comunicare al mondo che Calzedonia è il luogo ideale dove trovare tutto ciò che si può cercare nel settore del legwear.

Sicuramente il comune denominatore di tutte le comunicazioni sono stati i prodotti core del marchio: collant e calzini, che oggi stanno vivendo un momento di grande rilancio nel mondo della moda e che stanno tornando quali accessorio irrinunciabile del guardaroba delle donne.

Calzedonia ha segnato delle tappe importanti nel settore attraverso il lancio di prodotti iconici e innovativi: ad esempio la linea Shaping, lanciata nel 2011, ha trasformato la calza in un “must have” dal forte contenuto tecnico ma sempre con l’obiettivo di valorizzare la femminilità e far sentire le donne più belle.

Tra questi il leggings PUSH UP è stato per anni articolo best seller e tuttora tanti dei nostri articoli shaping sono tra i prodotti più apprezzati dalle nostre consumatrici. Nel 2015 Calzedonia lancia una linea di collant PREMIUM, interamente prodotti in Italia, che coniuga know how di produzione e alta qualità dei filati impiegati.

Il celebre collant TOTAL SHAPER, protagonista dell’ultimo spot tv con Julia Roberts, rappresenta la massima evoluzione nel campo del performance-wear, con i suoi tre effetti modellanti coniugati in un unico capo.

Se da un lato le vendita delle calze ha fatto grande Calzedonia, l’ampia scelta di prodotto mare ha fatto sì che il nostro brand potesse accompagnare la donna tutto l’anno, anche nei mesi estivi quando le calze vengono riposte nei cassetti dei guardaroba. Alcuni dei più celebri bikini body hanno prestato volto e corpo per campagne mare internazionali di grande impatto, uno su tutti Gisele Bundchen nel 2009 e 2010. Il fascino tutto naturale e mai urlato della top model hanno proiettato Calzedonia tra i marchi più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale del beachwear. Dopo di lei Cameron Russel, Sara Sampaio, e quest’anno Adriana Lima sono state catturare dall’obiettivo di Calzedonia e hanno reso il brand sempre più un punto di riferimento importante nel settore.

Altri traguardi sono dietro l’angolo e Calzedonia continuerà a mettere il cuore nel proprio lavoro.