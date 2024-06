Un autentico bagno di folla e di vip ha accolto Lorella Cuccarini presso il Beauty Bar, al primo piano de La Rinascente di Via del Tritone a Roma, raggiunta anche dall’Amministratore Delegato del brand Gianluca Gatti.

Nel corso dell’evento serale, che ha visto un afflusso record di visitatori registrati, Youglam ha ufficializzato questa nuova, prestigiosa distribuzione delle sue referenze che, in questi giorni, si sono arricchite della nuovissima linea di solari.

Dopo la vittoriosa conclusione delle fatiche di Amici – bellissima e raggiante come se invece fosse reduce da una vacanza – Lorella ha dato appuntamento alla sua sconfinata schiera di fans diventati anche attenti consumatori delle linee di bellezza di Youglam, trovando conferma nell’efficacia di questi prodotti, realizzati e provati da Lorella stessa, con la passione e la genuinità che hanno fatto di lei una delle donne più amate del panorama dello showbiz italiano.

Tanti i personaggi del mondo delle Istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo che hanno raggiunto Lorella per un saluto, un selfie o una storia sui social o, semplicemente, per acquistare i prodotti Youglam by Lorella Cuccarini direttamente in store.

Tra i primi ad arrivare il professor Vincenzo Pepe, presidente Nazionale di Fare Ambiente, prestigiosa associazione che si occupa di tutela dell’ambiente, con cui Youglam condivide l’attenzione alle tematiche di sostenibilità dei propri prodotti e del loro packaging.

Tra un calice di bollicine e una degustazione di sushi, si sono susseguiti gli arrivi di prestigiose star come l’attore e produttore di Hollywood, Deep Roy, dello stilista Anton Giulio Grande, presidente di Calabria Film Commission, di Patrizia Mirigliani, presidente di Miss Italia, in compagnia della fotografa Tiziana Luxardo, di volti noti del panorama tv nazionale come Milena Miconi, Fanny Cadeo e Veronica Ursida.

Un bellissimo e coinvolgente evento che – tra musica dal vivo, deejay set, degustazioni di prelibatezze gastronomiche, accompagnate dai vini di prestigiose DOCG italiane – ha visto Youglam by Lorella Cuccarini compiere un nuovo, importante passo nel percorso di affermazione del Brand sul mercato.

Un successo frutto di ricerca e innovazione, conquistato con la forza di prodotti naturali con prebiotici, ispirati alla sostenibilità e con uno straordinario rapporto qualità/prezzo, confermato dalla linea di prodotti solari che promette di diventare l’autentico must have per la cura della propria pelle in vista dell’ormai prossima stagione estiva.