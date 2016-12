A- LAB MILANO e GARAGE SHOWROOM

La collezione A-Lab Spring/Summer 2017 collection è uno dei brand rappresentati da Marina Guidi all’interno di Garage Showroom. Un viaggio intergalattico alla scoperta di ultra-mondi da leggere attraverso i colori della natura extraterrestre,

dove gli indigeni che si nascondono nella vegetazione sono macchine animate minacciate ma da oggetti non identificati in volo di ricognizione.

Natura aliena da cui Alessandro Biasi ha ripreso storie e sfumature per l’estate 2017, riportandone sul pianeta-terra campioni e reperti rintracciabili sugli abiti come in ologrammi materializzati, provenienti da pianeti remoti.