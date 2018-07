LAURA MORINO TESO indossa ERICA IODICE MILANO

Milano. Il 1° Giugno si è tenuto il concerto benefico “Fanfare in Concerto “La Ricerca… per il Futuro”, voluto in occasione del 72° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, dal Prefetto di Milano Luciana Lamorgese presso il Teatro Dal Verme di Milano.

Per l’occasione, Laura Morino Teso, nota socialite del jet set milanese e titolare di Morino Studio, ha indossato un abito della collezione Erica Iodice Milano .

L’abito fa parte della collezione primavera-estate 2018 del Brand ed è realizzato in pizzo nero con le iconiche maniche a ventaglio, tratto distintivo della Maison.

A rendere ancora più elegante l’abito: l’ampio scollo sulla schiena e lo spacco.