L’ABC DELLA POLITICA E DEL VOTO

Il 26 Ottobre potrai seguire con noi la diretta della presentazione di L’ABC della Politica e del Voto, il libro intervista di Adriano Teso e Fabio Cesaro, edito da LibertatesLibri.

L’imprenditore, il politico e l’intellettuale che risponde al giornalista/comunicatore in un dialogo serrato in cui le domande incalzanti di Cesaro troveranno le risposte compiute di Teso che, forte della propria esperienza professionale e politica, riesce in un linguaggio semplice, chiaro e diretto a proporre soluzioni convincenti superando qualsiasi conformismo politico.

Le domande sono le stesse di quei cittadini che si chiedono come si possa realizzare quanto descritto nel libro.

La domanda delle domande che infatti Teso sente rivolgersi quasi ogni giorno da cittadini, amici e conoscenti suona ormai come un disco rotto: come mettere lo Stato e il Governo nella condizione di poter funzionare in maniera semplice e corretta, con poche e chiare regole, lasciando ai privati la maggiore libertà possibile per avere finalmente una sana economia e una finanza non predatoria?

Ecco allora che in questo nuovo lavoro si cerca di dare una risposta a questo interrogativo tanto semplice e importante quanto meritevole di risposte articolate e comprensibili.Gli argomenti però non vengono trattati da un unico punto di vista. A corredo dei loro botta e risposta Teso e Cesaro hanno chiesto ad autorevoli protagonisti della vita pubblica ed economica del Paese di approfondire i temi del libro anche alla luce delle rispettive competenze ed esperienze.

Gli interventi di Giovanni Guzzetta, di Giancarlo Pagliarini, di Claudio Martelli e di Fausto Bertinotti ampliano la visuale e arricchiscono la prospettiva. L’indiscusso prestigio della prefazione, del politologo, dell’imprenditore e dei tre politici che hanno rappresentato le massime istituzioni rendono “L’abc della politica e del voto” un interessante Agorà nel quale i lettori possono immergersi traendone le dovute conclusioni.

Queste solo una parte delle tematiche: per approfondire e conoscere gli autori, appuntamento quindi il 26 Ottobre, per poter seguire on-line la diretta della presentazione.