Milano. Giovedì 1 Luglio, ghd, leader mondiale nella categoria di hairstyling e tools di lusso per capelli,ha celebrato l’ultimo rivoluzionario lancio, la nuova styler senza fili ghd Unplugged, con il Launch Global Event più atteso della stagione.

Guest star della serata, Chiara Ferragni, volto della nuova campagna ghd e nominata global ambassador internazionale del marchio.

Un’atmosfera glam in cui nulla è stato lasciato al caso nella Sala Reale della Stazione Centrale, antica casa del glamour e dello stile on the go, la cui entrata principale originariamente veniva utilizzata dalla famiglia reale per farsi fare trucco e parrucco prima di prendere il treno per i loro viaggi. L’esclusiva location è stata resa unica grazie a giochi di luci, illusioni e la musica della dj Sovl Trippin che ha accompagnato tutta la serata.

Tra gli ospiti che hanno partecipato all’evento erano presenti numerosi influencer del panorama italiano come Beatrice Valli, Veronica Ferraro, Elisa Maino, Clio Makeup, Alice Basso, Martina Luchena, Natalia Paragoni, Marta Losito e celebrities internazionali come Pamela Reif, Aida Domenech e Dulceida.

Natalia Paragoni per ghd, foto stampa