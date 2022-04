Presentato il 30 Marzo presso Palazzo Visconti a Milano, “L’ABC per vivere bene”, il libro intervista di Adriano Teso e Fabio Cesaro, edito da LibertatesLibri con la prefazione del Professor Santo Di Nuovo, Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia, la postfazione del giornalista e scrittore Roberto Zadik e le conclusioni del Biblista e Arciprete del Duomo di Milano, Monsignor Gianantonio Borgonovo.



L’imprenditore, il politico e l’intellettuale, l’uomo dai capelli bianchi con alle spalle una lunga esperienza che lo ha visto per oltre mezzo secolo protagonista di momenti importanti della vita e della storia del nostro Paese, risponde al giornalista/comunicatore in un dialogo a tratti intimo e complesso in cui le domande incalzanti di Cesaro trovano le risposte compiute di Teso.



Teso con molta trasparenza e schiettezza prova a dimostrare che una vita migliore per tutti è davvero possibile, ma a patto che ciascuno faccia la propria parte, con libertà, determinazione, tenacia e senza mai andare oltre il perimetro di un’etica responsabile.

Adriano Teso e Fabio Cesaro in questo libro tentano un esperimento interessante e ambizioso: provano a pensare e a interrogarsi su ciò che siamo, perché viviamo, per quale ragione abbiamo il bisogno di relazionarci con gli altri e di migliorarci e perché sviluppando noi stessi contribuiamo al miglioramento della società di cui facciamo parte.



Con l’aiuto di autorevoli esperti del settore e professionisti dal calibro del Generale Mauro Del Vecchio, Dario Fertilio, Marco Cappato e dell’Imam Yahya Pallavicini gli autori provano a spiegare perché sia fondamentale essere i protagonisti di sé stessi quanto sia indispensabile misurarsi attraverso il metro della propria essenza, di scavare in profondità fino a dare una risposta a una domanda tanto semplice quanto difficile: qual è l’abc per vivere bene?