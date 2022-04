A un mese dalla partenza della 105esima edizione dell’attesissima corsa Rosa, Intimissimi Uomo e Giro d’Italia celebrano la riconferma, per il 4° anno consecutivo, della loro partnership, attraverso la presentazione in anteprima della Maglia Bianca 2022.



Anche per quest’anno, dopo il debutto nel 2021, Intimissimi Uomo sarà infatti Top Sponsor della Maglia Bianca – disegnata da Castelli e realizzata con tessuto tecnico prodotto da Sitip.



La Maglia Bianca, riservata al miglior giovane, è anche quella su cui vengono riposti dal pubblico e dagli esperti le maggiori speranze e pronostici: dopo il successo che ha visto lo scorso anno Egan Bernal, detentore appunto della Maglia Bianca, dominare e vincere in un en plein anche Maglia Rosa e Giro d’Italia.

Segno del crescente valore che questa riveste, non solo per le promesse future, ma anche per la lotta al gradino più alto del podio nell’imminente edizione, che porterà il vincitore ad alzare l’ambito Trofeo senza Fine all’interno dell’Arena di Verona, città natale proprio di Intimissimi Uomo.

Il Brand italiano specialista nell’underwear maschile riconferma quindi il solido legame con la storica Corsa Rosa, vestendo quella maglia, bianca come una pagina, o meglio, un tessuto, su cui scrivere un altro capitolo del Giro.

Da quest’anno Intimissimi Uomo sarà anche l’Intimo Ufficiale del Giro d’Italia, con i propri capi iconici, boxer e maglia bianca in cotone.