Antonio Croce perfume, presentazione a Milano

Milano, 24 marzo 2017 – Meravigliosa, Unica, Incantevole, Ardente, Perfetta, Sofisticata, Straordinaria. Questa è la donna secondo Antonio Croce: la perfetta incarnazione di tante sfumature che, mescolandosi e completandosi tra loro, la rendono quella creatura sensuale e fiera che lui stesso ama vestire.

Sette fragranze per sette personalità, la collezione Antonio Croce Profumi, che sarà presentata in anteprima il prossimo 24 marzo nel corner della boutique di via Manzoni 38, nata dalla preziosa collaborazione con Paolo Terenzi, ha voluto imprigionare l’essenza della donna moderna, libera di giocare e sperimentare i suoi tanti “io” con gusto sempre diverso per ogni giorno della settimana.

Racchiuse in una boccetta che richiama le iconiche piramidi del brand ecco dunque Meraviglia, Unica, Incantevole, Ardente, Perfetta, Sofisticata e Straordinaria.