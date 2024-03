L’attrice Gabrielle Scharnitzky è nella nuova serie tv Those about to Die, diretta da Roland Emmerich. La serie esplora un lato dell’antica Roma mai raccontato prima: il business dell’intrattenimento delle masse, che offre agli spettatori ciò che desiderano di più, il sangue e lo sport. Parlando del suo personaggio, Gabrielle dice: “Sono catturata dai pirati e venduta come schiava alla famiglia di una ricca coppia di patrizi, il console Marsus (Rupert Penry-Jones) e sua moglie Antonia (Gabriella Pession), entrambi spregiudicati e crudeli nella loro sete di potere. Drusilla ha curato e cresciuto la loro figlia Cornelia (Alice Lamanna). È solo il profondo amore di Drusilla per questa ragazza che le permette di superare le infinite difficoltà sotto il dominio abusivo di Antonia e Marsus. Dopo aver perso la speranza di essere liberata dalla schiavitù, Drusilla porta avanti il suo destino con grande dignità”.

Gabrielle ha recentemente partecipato all’evento Meet & Greet del Festival di Berlino, organizzato da Crawford Talents, Red Carpet Actors, Black Universe, The Actors Home di Luci Lenox, che mira a creare una rete tra attori, registi e produttori. “Il networking è uno dei compiti più importanti per ogni attore, non importa se alle prime armi o se già lavora con successo nel mondo del lavoro – dice Gabrielle – Dobbiamo entrare in contatto con registi, direttori, direttori di casting, colleghi attori. Dobbiamo conoscerci personalmente, condividere, scambiare, conversare, ottenere informazioni su nuovi progetti, ma soprattutto avere la possibilità di presentarsi di persona e mostrare chi siamo al di là di curriculum, foto e show reel. Soprattutto i giovani attori devono avere la possibilità di farlo, perché non possono ancora offrire un’opera compiuta. Quindi è il loro impegno, la loro passione, il loro fuoco che deve essere visto e i festival cinematografici sono una piattaforma perfetta per presentarsi, lasciare una buona e duratura impressione e possibilmente creare una bella collaborazione in futuro”.

Per quanto riguarda i progetti futuri, dice: “Ci sono diversi progetti in vista. Tuttavia, non sono ancora in grado di parlarne. Ma vi assicuro che dal punto di vista lavorativo sarà un 2024 entusiasmante”.

Gabrielle Scharnitzky, di nazionalità tedesca, ha lavorato alle serie tv Devils, Shantaram, Treadstone. Al cinema ha lavorato in Ragazze interrotte e Anime veloci.