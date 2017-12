Sparkling VIP – Very Important Pets – COCKTAIL

Milano. Martedì 5 Dicembre si è tenuto il cocktail di presentazione del progetto charity ideato da Morino Studio “Sparkling V.I.P. – Very Important Pet” realizzato per la Lega Nazionale per la Difesa del Cane- sezione di Milano (www.legadelcane-mi.it), con le bottiglie di vino spumante Rosé Brut della Cantina Le Torri.

L’evento, gentilmente ospitato da Daniela Bertazzoni, presso il ristorante Caruso del prestigioso Grand Hotel et de Milan, nel cuore di Milano, in via Manzoni 29, ha visto il coinvolgimento di moltissimi e generosi ospiti che hanno partecipato attivamente alla vendita solidale acquistando, oltre alle bottiglie protagoniste della serata, i calendari da tavolo e da muro, realizzati con immagini di alcuni degli ospiti del Rifugio di Segrate, i Panettoni e i Pandorati, prodotti con prezzo amico dalla pasticceria, La Torinese, azienda artigianale italiana vicina alla LNDC-MI, il libro ‘’Trittico del cane’’ di Alberto Neri, presentato in anteprima per l’occasione, che racconta tre episodi aventi come fil rouge il nostro amico a quattro zampe e le Shopper d’Artista di Laura Zeni.

Il ricavato della vendita sarà devoluto, per parte della ristrutturazione del Rifugio, alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Milano, (Laura Rossi, Presidente ) che opera dagli anni Novanta e, grazie al sostegno generoso dei suoi soci e all’impegno di molti volontari, si batte senza sosta per aiutare gli animali in difficoltà, abbandonati, maltrattati e non rispettati. Da sempre si occupa di gestire il Rifugio di Via Redecesio 5/A a Segrate (MI) nella cui struttura ogni anno vengono salvati più di 400 trovatelli riuscendo a dare loro una sistemazione adeguata e sicura in famiglia.

Le bollicine sono state il Rosè Brut della rinomata Cantina Le Torri, che, ancora una volta credendo e sostenendo il progetto “Sparkling V.I.P.”, ha donato la fornitura per il Cocktail con i suoi migliori prodotti.