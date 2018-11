Effetti Visivi Studio: opening di successo per Pietro Piacenti

Roma. Venerdì 12 Ottobre al civico 11 di Via Ottavio Gasparri un programma di eventi e dimostrazioni ha coinvolto un folto pubblico per la partenza ufficiale di Effetti Visivi,creative factory, capitanata da Pietro Piacenti, brillante fotografo romano e docente all’Accademia di Fotografia di Terni e Perugia.

Il progetto ha raccolto, in uno spazio funzionale e raffinato, le migliori professionalità della comunicazione visiva, della moda, della bellezza e della creatività al servizio dell’immagine in tutti gli ambiti professionali: dal food, al content creator, dagli still life alle cerimonie, dall’automotive alla moda, settore di particolare eccellenza.

Moltissimi gli ospiti che hanno voluto conoscere questo progetto tra i quali la show girl Antonella Mosetti, in compagnia dell’agente Oscar Garavani, il direttore creativo della Maison Fürstenberg, Vincenzo Merlie tanti altri. Accolti dai titolari dello studio e dai loro collaboratori, hanno apprezzato questa nuova realtà in stile loft milanese, in cui ci si sente immediatamente a proprio agio. Fotografi, giornalisti, makeup artist, hair stylist, addetti ai lavori, appassionati o semplici curiosi, hanno affollato fin’oltre le 21,00 questo spazio unico. Un luogo accogliente e razionale che racchiude tutto quanto necessario per realizzare una campagna di comunicazione, uno shooting professionale o, semplicemente, per costruire piccoli progetti visivi, potendo attingere ad esperienze e professionalità tanto diverse e complementari. Le note lounge di un deejay set e le delizie gastronomiche di un gustoso cocktail hanno reso piacevole il trascorrere delle ore che hanno scandito i vari appuntamenti della giornata, iniziati con un live shooting che ha visto protagoniste le modelle di Next Best Model Agency, giovane agenzia di moda, scouting, casting e management, indossare le sognanti creazioni de La Vie en Blanc Atelier.

In altri corner ed in diversi momenti, gli ospitihanno visto proporre le attività delle diverse anime della factory che, per il makeup, ha lanciato la collaborazione con V)OR Academy, aderendo in pieno alla filosofia e al programma messo a punto daValeria Orlando, guru della bellezza e titolare del brand V)OR Makeup che collaborerà conMuse Make Up,realtà che nasce dall’idea di Donatella Alberino eSimona Pesciaioli, truccatrici professioniste che hanno unito le loro diverse personalità in una comune passione artistica all’interno dello studio che, per la stampa, si avvale della preziosa partenrship con CustomPro Lab, dotata di modernissime attrezzature che spaziano dal ricamo alla stampa, garantisce la customizzazionee personalizzazione di prodotti e gadget, consentendo allo studio di gestire ogni fase del percorso comunicativo.