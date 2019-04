SPRING IS NOW – Tailor Made Cocktail a Milano, capitale della moda

Milano. Dall’unione di tre realtà dell’artigianalità italiana nasce un Total Look Menswear (e non solo) senza tempo.

Qualità ed eccellenza sono i principi cardine delle tre aziende protagoniste del cocktail SPRING IS NOW – Tailor Made Cocktail, tenutosi Giovedì 28 Marzo presso lo Showroom di Vitale Barberis Canonico, dove sono state presentate le ultime proposte per la prossima primavera uomo, con un qualche dettaglio dedicato anche al mondo femminile.

Per le PE 2019 l’uomo contemporaneo, anche quello più giovane, non nasconde la voglia di tornare al capo sartoriale, a quell’eleganza d’antan così discreta e rassicurante.

Ecco che la linea di confine tra abbigliamento formale e casual si fa sempre più labile, i capi sono versatili e si indossano in ogni situazione, cambiano carattere in base agli accessori da abbinare.

I protagonisti:

Calzoleria Rivolta, calzature fedeli alla tradizione e attente alle nuove tecnologie.

N.H. SARTORIA, la sapienza dell’abito fatto a mano.

Vitale Barberis Canonico, da oltre tre secoli maestri della lana.

Tra gli ospiti: Raffello Tonon, Paolo Veronesi, Monica e Paolo Grande Stevens, Francesco Marini Clarelli, Laura Ferrari Aggradi, Guido e Paola Pennisi, Carla Tolomeo, Patrick Droulers, Piero Addis, Adriano Teso, Alessandro Squarzi e molti altri.