Laura60

Milano. Sabato 19 Dicembre di festa per Laura Morino, titolare dell’omonimo studio: per festeggiare “al passo coi tempi” i suoi 60anni, ha realizzato un Digital Show Party su Zoom a tema newyorkese, White&Silver, città nel cuore della festeggiata.

Dall’unione di tutte le competenze acquisite durante la scorsa primavera, per la realizzazione di congressi ed eventi aziendali, nasce il Digital Show Party di Laura Morino, sinergia di competenze tecniche e passione.

La titolare dell’omonima agenzia di comunicazione e organizzazione eventi, ha inviato ad ogni invitato il “Digital Show Party” KIT: box totalmente customizzate contenenti tutto il necessario per brindare insieme: champagne, flute, mini panettoncini artigianali e una pallina di natale personalizzata per ricordo di questa data importante.

Il Comandante Laura Morino, e l’equipaggio, vi danno il benvenuto a bordo di questo Zoom Show Party, di Morino Studio, con destinazione finale New York. Le condizioni atmosferiche esterne prevedono un leggero nevischio. Il tempo stimato di volo è di un battito di ciglia.Saremo a New York alle ore 09.30 pm .Buon Viaggio!!Assistenti di volo prepararsi al decollo.

Questo il messaggio contenuto nelle box degli invitati per partecipare al party digitale tramite piattaforma Zoom: 220 collegamenti per un totale di circa 400 amici, tutti con look in tema, uomini in smoking e signore in abiti glitter.

Laura Morino, in un candido smoking bianco (acquistato in uno dei suoi viaggi a New York, in una boutique sulla Madison) si è collegata da un set con green screen, apparendo ai propri amici come su un vero e proprio set televisivo, con skyline newyorkese alle spalle. Durante il party è stato proiettato un cortometraggio di 30 minuti Sogni, Emozioni, Io: filmanti e proiezioni 3d con protagonista l’avatar 3D di Laura Morino che, volando sui grattaceli di New York regala ai propri amici quattro spettacoli facendo alcune tappe in luoghi iconici della Grande Mela.

Dopo lo spettacolo, il soffio delle candelineed il brindisi, accompagnata da mamma Adriana e da Adriano Teso, Laura ha interagito con tutti gli ospiti personalmentetramite un Digital Quiz; in molti l’hanno ringraziata per aver regalato un po’ di divertimento alternativo, ma sano, in questo strano momento e la possibilità di rivedersi con amici.

Tra gli altri erano presenti dalle loro case , quasi tutti davanti a meravigliosi alberi di Natale riccamente decorati, Gianluigi Nuzzi con la moglie Valentina, Roberto Alessi con Betta Guerreri, Alessandro Sallusti con Patrizia Groppelli, Renato Mannheimer, Mario Boselli, Paolo Veronesi

Antonella Boralevi, Katia Noventa, gli artisti Emanuele Viscuso dal Messico, Alessandro Algardi e Laura Zeni, il Generale Mauro Del Vecchio con Anna Repellini e i Generali dell’Aeronautica Militare Settimo Caputo e Silvano Frigerio, i Principi Augusto e Tana Ruffo di Calabria, la Principessa Maria Pia Ruspoli, Fabiana Giacomotti, Giacomo e Maria Agostini e molti altri!