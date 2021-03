Bambou Kobra – hotel reception

Bambou è un hand sanitizer in acciaio, completamente made in Italy, in grado di plasmarsi in diverse forme tornando poi alla posizione iniziale, proprio come il bambù. Bambou è in grado di proiettare un segno distintivo personalizzato ad hoc ed è disponibile con un finishing acciaio lucido, dorato e anche nella variante oro 24 carati, raggiungendo fino a 140 cm di altezza per 49 cm di larghezza.



Rivolgendosi ad un pubblico alto di gamma che va dal privato al mondo dell’hotellerie, dell’arte e del design, della gioielleria e lifestyle fino ad arrivare al mondo della cucina stellata, Bambou si plasma ed adatta in ogni ambiente.