Un weekend full of love in Versilia per Chiara Ferragni, in vacanza a Forte dei Marmi con tutta la famiglia. Per la giornata di relax e divertimento con Leone e Vittoria, l’influencer ha scelto di indossare il bikini Istanbul di Calzedonia. Il reggiseno a balconcino e gli slip con lacci coordinati hanno una stampa patchwork floreale nelle sfumature esotiche degli ocra e dei rosa, con un motivo flower power ispirazione etnica. Chiara lo abbina con tanti bangles e catenine preziose, per un effetto gypsy-like davvero chic.