Venezia, 21 luglio 2021 – Dal 7 al 10 settembre, Campari Boat – In Cinema, la spettacolare piattaforma galleggiante presso l’Arsenale di Venezia, diventerà per il secondo anno consecutivo protagonista – insieme alla Campari Lounge – degli appuntamenti in occasione della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il 7 settembre, Campari Boat – In Cinema inaugurerà il proprio calendario con il ritorno di Campari Red Diaries che, quest’anno, porterà in vita “Fellini Forward”: un progetto pionieristico che esplora gli ultimi periodi del genio creativo di Federico Fellini, utilizzando nuove tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per ricreare le opere di uno dei più grandi cineasti di tutti i tempi.

“Fellini Forward” è composto da un ammaliante short movie che, ambientato nel cuore di Roma, esplora la vita e i sogni di Fellini, il tutto attraverso personaggi e arrangiamenti che ricordano la firma distintiva del Maestro, e da un documentario, unico nel suo genere, che illustra il processo di realizzazione del corto.

Una collaborazione senza soluzione di continuità, dove la magia del cinema e il fascino della tecnologia si incontrano, grazie all’intelligenza artificiale, per esplorare in tutte le sue sfumature l’arte visionaria e il tratto distintivo del regista.

Come lo scorso anno, gli ospiti del Campari Boat-In Cinema potranno godere delle proiezioni da una suggestiva e scenografica location allestita proprio nel cuore della Laguna, con barche posizionate per l’occasione, mentre passione e creatività, così come talento e innovazione, faranno da filo conduttore.

Le serate del Campari Boat – In Cinema vedranno, inoltre, la straordinaria partecipazione dell’attrice romana Cristiana Capotondi, che, per l’occasione, rivestirà il ruolo di conduttrice.