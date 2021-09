Barbara Ronchi in questa 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia sceglie Ermanno Scervino per il red carpet presso Palazzo del Casinò, in occasione della presentazione del film “Mondocane”, Barbara Ronchi indossa un tuxedo in cady con revers in raso e top in raso con inserti in pizzo.

Barbara Ronchi in Ermanno Scervino, foto stampa