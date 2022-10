Elisa Crocchianti e Marta Antonucci, foto stampa

Si è il 13 Settembre ad Ariccia, in piazza di Corte, la penultima tappa delle finali laziali dell’83° edizione del concorso Miss Italia che, dopo 5 anni, tornava nella cittadina dei castelli romani per un evento organizzato dalla Delta Events in collaborazione con il comitato comunale festeggiamenti di Ariccia e patrocinato dal Comune di Ariccia, per iniziativa del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’assessore Barbara Calandrelli.

Due i titoli regionali assegnati, Miss Cinema Lazio 2022 e Miss Sport Givova Lazio 2022, veri e propri passaporti per le prefinali nazionali che si terranno in terra marchigiana, a Fano (PU), a partire da domani e fino al 19 settembre.

La serata, presentata da Margherita Praticò (che è anche l’organizzatrice del concorso per il Lazio) e diretta dal regista Mario Gori, ha voluto omaggiare cinque dive del cinema e della tv italiana lanciate dal concorso Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip: Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone.

In gara per i due titoli circa 30 ragazze, preparate dalle truccatrici della REA Academy e dai parrucchieri della Decamano, hanno sfilato in diverse coreografie e quadri moda, sui successi dei Maneskin e di Jovanotti, in abito elegante, moda mare e capi sportswear della Givova.

In giuria il sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, l’assessore alle attività produttive Barbara Calandrelli, l’assessore ai lavori pubblici Michele Serafini, la nuova reginetta della capitale Carolina Stigliano, eletta Miss Roma 2022 la scorsa settimana allo Stadio di Domiziano, Miss Eleganza Lazio 2021 Chiara Destro, Miss Sport Givova Lazio 2021 Eleonora Mascaro e Miss Riviera Tirrenica 2021 Chiara Cesaroni.

Per la giuria tecnica il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il fotografo di moda Piero Consoli, la make-up artist Daniela Mariotti, l’hair stylist Francesco Termine, il look maker Lello Sebastiani, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone e lo chef TV Bruno Brunori.

Questo il verdetto finale:

MISS CINEMA LAZIO 2022: MARTA ANTONUCCI, 18 anni, romana residente all’Infernetto, bionda, occhi azzurri, alta 178 cm.Ha appena conseguito il diploma di liceo linguistico e prenderà scuola di cinema. Praticadanza, tennis, ginnastica artistica e acquagym, ama ascoltare la musica.Sogna di diventare una brava attrice e il titolo conseguito è certamente di buon auspicio.

MISS SPORT GIVOVA LAZIO 2022: ELISA CROCCHIANTI, 22enne romana di Castelverde, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 172 cm. Diplomata al liceo coreutico, è al secondo anno di scienze motorie. Ama leggere romanzi. È una campionessa di balli latino-americani a livello agonistico, anche per lei un titolo “cucito su misura”. Fin da bambina sogna di diventare Miss Italia.

Nel contempo si è svolta anche l’ultima selezione regionale che ha premiato Miss Ariccia 2022 consentendo a lei e ad altre cinque ragazze di accedere alla finalissima regionale di Miss Lazio 2022, in programma questa sera al teatro comunale Traiano di Civitavecchia alle 21.30.

MISS ARICCIA 2022: GIORGIA MARTINO, 18enne di Terracina, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 176 cm. Al quarto anno di finanza e marketing, pratica equitazione e fitness. Nel tempo libero ama stare con gli amici e a contatto con la natura. Sogna di diventare una modella famosa.