Ermanno Scervino, ritorna a Venezia in occasione dell’ottantesima edizione del Festival del cinema siglando e rafforzando il proprio legame con la prestigiosa kermesse. Il cinema, con i suoi miti ed il suo fascino, rappresenta una costante fonte di ispirazione per la maison, che attraverso le proprie collezioni, negli anni, ha reso omaggio alle più importanti attrici internazionali.

Sophia Lauren, Marlene Dietrich ed Ava Gardner, sono solo alcuni dei nomi che hanno costellato l’immaginario di Ermanno Scervino; la leggendaria Gardner infatti, è stata la musa sulla quale si è sviluppata e costruita la collezione autunno/inverno 2023-2024, riconfermando quanto i riferimenti del passato possano incidere sul presente ed essere reinterpretati in chiave contemporanea.

Per questa ragione, il tappeto rosso più rinomato a livello nazionale, rappresenta una circostanza speciale nel quale far sfilare le donne che meglio descrivono il savoir-faire e l’animo dell’atelier, a ricoprire il ruolo: Bianca Balti e Sveva Alviti.

“Il cinema rappresenta per me un ricordo d’infanzia, fin da allora mi affascinavano le sue atmosfere, gli incredibili costumi e le Dive di una volta, che sono state il mio primo stimolo verso il mondo della moda. Credo che gli abiti giochino un ruolo fondamentale all’interno del grande schermo, caratterizzano i personaggi ma anche il contesto storico, per questo, creare qualcosa che potesse essere lo specchio del tempo in cui viviamo, è sempre stata la mia prerogativa” afferma Ermanno Scervino, direttore creativo del brand.

La prima ospite d’onore sarà la super top model Bianca Balti, donna di grande bellezza che torna a collaborare con il brand dopo esser stata il volto della campagna FW 2009/2010, rinnovando così un sodalizio artistico. Per la Balti un prezioso abito custom made, a sottolineare la maestria sartoriale che contraddistingue la firma.