La cittadina umbra di Todi si animerà dal 21 al 23 Luglio prossimo per Umbria Cinema. Il festival è arrivato alla terza edizione ed è stato presentato a Roma alla presenza dell’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria Paola Agabiti e del direttore artistico Paolo Genovese. Dieci film italiani in concorso e alcune anteprime di film e documentari. Tra gli ospiti figurano tra gli altri Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giulio Base ai quali si aggiungeranno Matt Dillon e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia. L’Umbria vuole proporsi come nuovo motore del cinema italiano? Lo abbiamo chiesto all’assessore Agabiti.