Rocío sceglie FREDDY per la sua giornata sanremese

Rocío Muñoz Morales è stata una delle super ospiti di ieri alla seguitissima prima serata del 67° Festival della Canzone Italiana.

L’attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola, compagna di Raul Bova, diventata nota al grande pubblico per essere stata al fianco di Carlo Conti nella conduzione del Festival del 2015, è tornata con grande emozione ieri sera sul palco dell’Ariston.

Al suo arrivo nella città dei fiori, a passeggio sul lungomare, Rocío indossava un total look FREDDY, giacca CURVE, pantalone WR.UP® e scarpa FELINE.

Total look glamour e confortevole, in pieno mood athleisure, perfetto per vivere il tempo libero con dinamismo e stile.

CURVE è la giacca femminile che rappresenta la perfetta combinazione tra stile e funzionalità.

La caratteristica principale di questa giacca è la rivoluzionaria ZIP CURVA, il dettaglio di stile dal design brevettato Freddy che arricchisce il fit del capo.

La giacca CURVE in versione bomber scelta da Rocío è realizzata nel rivoluzionario tessuto D.I.W.O.® (Dry In Wet Out) per assicurare la massima traspirazione della pelle e un effetto water resistant.

I numerosi impegni di Rocío, l’hanno fatta optare per un pantalone dall’alto comfort e con un forte tocco di stile, si tratta di WR.UP®,

l’innovativo pantalone in jersey brevettato Freddy in grado di esaltare la silhouette femminile grazie ad un inconfondibile effetto shaping.

Rocío ha scelto il modello effetto denim!

Ai piedi di Rocío, FELINE, la scarpa studiata con una tomaia nel rivoluzionario tessuto D.I.W.O.® (Dry In, Wet Out) per garantire traspirazione e con una suola con la speciale tecnologia brevettata ITS 02 per una perfetta ammortizzazione. Segni particolari? L’originale suola a forma di zampa felina per lasciare un’impronta inaspettata!