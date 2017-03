CROMIA presenta “ERICA BY ERIKA”, la Capsule Collection di Erika Boldrin

Milano. Venerdì 24 febbraio con un esclusivo cocktail party nello store CROMIA di Corso Venezia 3, è stata presentata Erica by Erika, la capsule collection PE 17 nata dall’incontro tra l’influencer Erika Boldrin e il brand italiano Cromia. Una limited edition vivace e raffinata, una perfetta sintesi di due creatività molto diverse tra loro ma essenzialmente complementari.

Una collaborazione nata a Settembre 2016 che ha permesso alla fashion blogger Milanese di mettere in gioco il proprio stile ricercato e sempre impeccabile. La passione per il mondo del vintage e i viaggi intorno al mondo di Erika si fonde con la ricerca cromatica che da sempre contraddistingue l’azienda italiana dando vita ad un accessorio dal sapore retrò reinterpretato in chiave contemporanea.

Una maxi pochette impreziosita da una chiusura metallica dorata e composta da 8 vivaci nuaces che creano un arcobaleno insolito ed elegante. Disponibile anche nella versione total black per chi ama uno stile più minimal chic. Una borsa pensata da una giovane donna che incarna perfettamente l’immaginario Cromia. Una femminilità dinamica, determinata e con una forte passione per la moda che non lascia nulla al caso.

“Il nuovo progetto Erica by Erika a cui ci siamo affacciati a partire da settembre 2016 è stato davvero stimolante -ha affermato l’amministratore unico della Laipe Spa Sergio Sciamanna- confrontarci con una influencer ci ha permesso di vedere i trend e la moda da un altro punto di vista. Confrontandoci a partire da un prodotto di collezione già esistente, il risultato è stato assolutamente innovativo e accattivante, non un semplice accessorio, ma una borsa frizzante, carica di energia e di personalità, pensata sia per completare outfit più eccentrici o per alternative minimal. Il progetto è stato colto con grande entusiasmo, pensiamo pertanto di ripetere l’esperienza in futuro.”

Palpabile la felicità di Erika per il grande progetto realizzato, così come traspare dalle sue parole:

“Grazie al mio blog e all’ambiente creativo che mi circonda ho iniziato da subito a sognare di poter creare qualcosa che ben mi rappresentasse. Grazie a Cromia, ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco disegnando una borsa dalle linee semplici, ma dai colori vivaci e dalle grandi dimensioni. Questa fusione è il risultato di due creatività molto diverse tra loro ma complementari. Per creare il modello ‘Erica by Erika’ sono partita ispirandomi ad una mini pochette di Cromia e come prima cosa ho rivoluzionato la grandezza per esaltare l’aspetto funzionale. Per i colori ho pensato a due varianti che spero possano incontrare i gusti di tutte le donne: la prima è una versione “arcobaleno” capace di rendere l’umore migliore e vivacizzare ogni look mentre la seconda total black è stata pensata come accessorio passe-partout per chi ama uno stile più minimal”.