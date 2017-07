Calzedonia e Tezenis celebrano il 70° compleanno del Bikini

Il costume da bagno per antonomasia compie 70 anni.

Succede al bikini, il costume da bagno nato nel 1946 dall’intuizione del sarto francese Louis Réard di eliminare uno strato di stoffa dal costume intero per mettere in bella vista l’ombelico delle donne. Il nome del due pezzi che lascia la pancia scoperta prende il nome dall’atollo Bikini nelle isole Marshall.

Calzedonia e Tezenis celebrano questo anniversario con collezioni uniche che accontentano i gusti di tutte le donne.

Tezenis ripensa all’estate e si ispira al mood spensierato dei festival musicali: Sailor, Jungle, stampe in stile hippy chic rendono i pezzi della collezione PE17 dei veri e propri must have per le donne più trendy.

Applicazioni preziose e dettagli fashion rendono i bikini Calzedonia l’oggetto del desiderio dell’estate.

Tagli più moderni si accostano e mixano a forme spiccatamente vintage per look al passo con le tendenze del momento che non passeranno certamente inosservati.