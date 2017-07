Swiss Fahion world 2017, la moda elvetica a Roma

Si è svolta il 6 luglio 2017, presso l’Ambasciata Svizzera a Roma, la sedicesima edizione dello SWISS FASHION WORLD. Organizzata dalla Camera Nazionale della Moda svizzera ( www.cnms.ch), la kermesse, studiata per far conoscere in tutto il mondo lo “SWISS MADE”, è un progetto che funge da piattaforma di scambio tra, stilisti, creativi e aziende. In questo contesto, sono state proposte idee per i nuovi brand e si è potuto apprezzare la genialità dei giovani stilisti svizzeri della NEW GENERATION DESIGNER SWISS made CNMS. La conduzione della serata, è stata affidata ad Erika Gottardi, direttrice della rivista internazionale WOMAN & BRIDE, nonché responsabile della sezione romana della CNMS, ed a Stefano Dani, famoso conduttore e portavoce della Camera Nazionale della Moda Svizzera all’estero.

“Sapevo che sarebbe stato nuovamente un successo – ha dichiarato la Gottardi, prossimamente impegnata in Puglia e poi nuovamente in Svizzera ed in Toscana – d’altra parte, l’organizzazione del Presidente Franco Taranto si distingue sempre per la perfezione in ogni dettaglio. Il connubio tra la grande tradizione sartoriale Made in Italy, di Carlo Alberto Terranova per Sarli New Land e lo stile New Classic tutto Made in Switzerland di Manuela Soldati, non potevano che riscuotere un grande trionfo e l’acclamazione del pubblico”.

La serata ha avuto inizio con “Madre Helvetia” come da tradizione, per poi rendere omaggio alla moda svizzera con la stilista Manuela Soldati, scelta dalla CNMS per sfilare all’ Ambasciata Svizzera a Roma e raccogliere questa grande onorificenza.

Sarli New Land è stata la Maison special Guest della serata. Carlo Alberto Terranova, stilista conosciuto in tutto il mondo, membro della CNMS e delfino del Grande Maestro Fausto Sarli, ha presentato al pubblico la sua ultima collezione Autunno/Inverno 2017/2018. L’evento è stato arricchito inoltre di uno splendido intermezzo cultural-musicale a cura della grande Vanessa Mini artista di fama internazionale. Presente la Delegazione Svizzera della CNMS con Presidente, Segretario Generale, Comitato Esecutivo e anche le Miss in carica: Miss Ticino Francesca Lapadula e Miss New Faces Alessandra Coppola che grazie alla vittoria conseguita hanno diritto a partecipare a diverse sfilate istituzionali della CNMS nel mondo. Make Up a cura di Pablo Art Director Gil Cagnè dell’Accademia Face Place e Romeur Academy e l’hair styling è stato sapientemente curato da Gennaro Diana. Meravigliose le modelle della New Faces Model Agency e la top Viktorie della Twenty 1 Model Agency.

Da sempre, accanto alle iniziative della CNMS, Swiss Fashion TV ( www.swissfashiontv.ch), che ha realizzato un reportage per l’occasione, insieme al Media Partner Woman & Bride. Naturalmente, a fare gli onori di casa, S.E. l’Ambasciatore Svizzero Giancarlo Kessler insieme al Presidente Generale CNMS Franco Taranto che hanno accolto l’importante parterre composto da istituzioni, diplomatici, autorità, media e vip, tra cui Martine Brochard, il giornalista Massimo Giletti, Jinny Steffan, Cristian Merli, Michele Gallucci, in passerella, anche l’attrice e modella Angela Tuccia. Presenti inoltre la Wp Camelia Lambru, la Top Model Andreea Duma, la consulente di immagine ed esperta di moda Gisella Peana, la dr.ssa Elena Parmegiani, direttore eventi Coffee House di Palazzo Colonna, la giornalista Marina Bertucci con lo stilista Emilio Ricci, il criminologo Natale Fusaro e l’avvocato Germano Paolini.