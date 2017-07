L’attrice Roberta Mattei ospite al Magna Graecia Film Festival 2017

Dopo l’annuncio della presenza dell’attore inglese Tim Roth e dell’archeologo egiziano Zahi Hawass, il Magna Graecia Film Festival – la cui quattordicesima edizione si terrà dal 29 luglio al 5 agosto 2017 a Catanzaro – annuncia la presenza dell’attrice Roberta Mattei, uno dei volti più promettenti del cinema italiano.

Già in “Non essere cattivo”, di Claudio Caligari, nel ruolo della ‘compagna saggia’ dell’eroe maledetto Alessandro Borghi, la Mattei ha interpretato la fidanzata tossicodipendente di Stefano Accorsi in “Veloce come il vento”, di Matteo Rovere, ruolo per cui è stata candidata come Miglior Attrice Non Protagonista al David di Donatello 2017. Quindi, i due ruoli in “La ragazza del mondo”, di Marco Danieli e “Omicidio all’italiana”, di Maccio Capatonda. In televisione ha recitato in serie quali “Nero Wolfe”, “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”.

Il Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, si conferma quindi come un’importante vetrina per i nuovi talenti del cinema italiano – madrina di questa edizione la giovane Giulia Elettra Gorietti (Suburra, La cena di Natale e in tv con Solo per amore) – e, per molti, la kermesse è risultata un fortunato trampolino di lancio.