Federica Francia è Miss Miluna Lazio 2017

La bionda 25enne conquista il titolo di “Miss Miluna Lazio 2017” a Monte Compatri e accede alle prefinali nazionali di fine agosto. A premiarla l’attore Francesco Apolloni e il sindaco Fabio D’Acuti.

Un autentico bagno di folla ha salutato ieri sera a Monte Compatri (RM) la quarta finale regionale del 78° concorso nazionale Miss Italia, che ha visto l’elezione di Miss Miluna Lazio 2017, fascia che consente l’accesso alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma a fine agosto.

Trenta le concorrenti in passerella, presentate da Margherita Praticò e Stefano Raucci e dirette dal regista Mario Gori, che si sono esibite in tre differenti coreografie: in abito da sera, con i costumi di Giadamarina e con il body da gara per il passaggio di rito davanti alla giuria, presieduta dal sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti e dall’assessore al turismo Claudio Gara, che hanno premiato la vincitrice.

Tra i giurati tanti addetti ai lavori, come l’attore e regista Francesco Apolloni, accompagnato dall’inseparabile jack russell Sancho, con lui anche nel suo ultimo film “Ovunque tu sarai”. E ancora il noto fotografo di moda Pino Leone, la top model di Valentino Carla Barrucci, il look maker Lello Sebastiani, la designer Sara Cappa, la responsabile della Miluna per il Lazio Mara Urbinati e il personal trainer dei vip Tommaso Capezzone.

Il livello delle pretendenti al titolo, tutte molto belle, ha reso difficile la decisione della giuria, che ha alla fine stilato la seguente graduatoria:

Prima classificata, Miss MILUNA Lazio 2017 è FEDERICA FRANCIA, 20 anni, nata a Roma ma residente a Viterbo. Capelli biondi, occhi azzurri, alta 176 cm. Dopo aver conseguito il diploma di liceo in scienze umane, studia infermieristica. Ha praticato nuoto per molti anni e ora pratica fitness. Ama ascoltare musica e uscire con gli amici. Sogna di vincere Miss Italia. “Dopo tre podi consecutivi ho finalmente conquistato il titolo”, ha dichiarato felice.



Seconda classificata SARA BORGHI, 18enne di Albano Laziale (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico. Pratica danza e fitness, ama ascoltare musica e seguire il mondo della moda. Il suo sogno è, ovviamente, quello di fare la modella.



Terza classificata MARIA MALANDRUCCO, 18enne di Alatri (FR), capelli biondi, occhi verdi, alta 170 cm. È diplomata all’istituto professionale, indirizzo servizi sociali. Ha praticato nuoto per 12 anni, si dedica ora ai balli latini-americani e alla recitazione (ha frequentato un corso di 2 anni a Firenze). Sogna di diventare attrice o, in alternativa, di lavorare a contatto con i bambini e gli anziani



Quarta classificata VERONICA CICERCHIA, 18enne di Castel San Pietro Romano (RM). Capelli biondi, occhi marroni, alta 175 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo classico, pratica danza classica e moderna, ama leggere, andare in palestra e stare con i bambini. Sogna di diventare dottoressa oppure entrare a far parte del mondo della moda.

Quinta classificata JESSICA DI IORIO, 26 anni, nata a Roma ma residente a Ferentino (FR)

Capelli biondi, occhi azzurri, alta 172 cm. Diplomata al liceo linguistico, dopo 16 anni di danza pratica ora il fitness e

ama leggere libri. Conduce il tg in una web tv e sogna di aprire una sua attività.

Federica Francia si va ad unire alle altre tre ragazze elette nei giorni scorsi, Roberta Di Re (Miss Roma 2017), Marika Palomba (Miss Eleganza Lazio 2017), Angelica Preziosi (Miss Equilibra Lazio 2017). Alla formazione della squadra laziale mancano ancora otto ragazze, che saranno elette nelle prossime finali regionali.