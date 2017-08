A Canino vince Maria Malandrucco

La diciottenne di Alatri conquista il titolo di Miss Alpitour Lazio 2017 e vola alle prefinali nazionali di Jesolo in programma a fine agosto.

Splendida serata ieri a Canino (VT) per la finale regionale che assegnava il titolo di Miss Alpitour Lazio 2017, nell’ambito del 78° concorso nazionale Miss Italia. Un ritorno, dopo il fortunato evento dello scorso anno, sempre nel piazzale del Convento di S.Francesco.

La finale, organizzata dalla Delta Events con il patrocinio del Comune di Canino e il supporto dell’Associazione CaninoViva, ha visto sfidarsi in passerella 30 concorrenti, dirette dal regista Mario Gori e presentate dalla bella e brava Margherita Praticò.

Le ragazze si sono esibite in tre diversi quadri moda, in abito da sera, in tubino con i gioielli Miluna, con i costumi da bagno di Giadamarina, in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Raffaella Carrà. Oltre, ovviamente, al tradizionale body da gara per il consueto passaggio davanti alla giuria, presieduta dalla bellissima Miss Italia 2015 Alice Sabatini, la “miss dei record”, originaria di Montalto di Castro, non lontana da Canino.

In giuria anche il Sindaco di Canino Lina Novelli, il Presidente dell’Associazione CaninoViva Daniele Ricci, il Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Vulci Carmelo Messina, il cestista della Virtus Roma Gabriele Benetti, il fotografo di moda Luca Corsetti. Per Alpitour erano invece presenti Gloria Morlupi e Dante Colitta.

Molto applaudita l’esibizione di danza di Veronica Paradiso (già protagonista di “Amici 2011”), che ha ballato sulle musiche di “Arrival of the bird” e “Bitter and sweet”, prima della decisione della giuria che ha stilato la seguente graduatoria:

Prima classificata, MISS ALPITOUR LAZIO è MARIA MALANDRUCCO, 18 anni, nata a Roma ma residente ad Alatri (FR), capelli biondi, occhi verdi, alta 170 cm. È diplomata all’istituto professionale, indirizzo servizi sociali. Ha praticato nuoto per 12 anni, si dedica ora ai balli latini-americani e alla recitazione (ha frequentato un corso di 2 anni a Firenze). Sogna di diventare attrice o, in alternativa, di lavorare a contatto con i bambini e gli anziani.

Seconda classificata SARA GAUDENZI, 19enne di Civitavecchia RM), alta 174, capelli castani, occhi marroni. Diplomata al liceo delle scienze umane, ha frequentato delle accademie di moda, cinema e tv. Ha praticato hip-hop a livello agonistico per 10 anni, nuoto e pallavolo. Ama ballare e uscire con gli amici. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice, ma soprattutto… di essere felice.

Terza classificata SARA BORGHI, 18enne di Albano Laziale (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico. Pratica danza e fitness, ama ascoltare musica e seguire il mondo della moda. Il suo sogno è, ovviamente, quello di fare la modella.

Quarta classificata FLAVIA PANFILI, 19enne di Pomezia (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 170 cm. Diplomata al liceo scientifico si è appena iscritta alla facoltà di scienze dell’alimentazione e nutrizione umana presso il Campus Biomedico. Ha praticato danza per tanti anni, ama la musica e il cinema, infatti vuole iscriversi ad un’accademia di recitazione. Il suo sogno, ovviamente, è quello di diventare una brava attrice.

Quinta classificata CLAUDIA CARAGLIA, 18enne romana di Villa Gordiani, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 175 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo scientifico. Pratica danza classica e contemporanea da 15 anni, ama leggere, vedere film in lingua, soprattutto inglese e spagnolo, la sua passione. Sogna di laurearsi in psicologia e criminologia e realizzarsi anche nel campo della moda o della tv.



Maria va dunque ad unirsi alle altre 4 ragazze che hanno già vinto un titolo regionale, con le quali raggiungerà le prefinali nazionali in programma dal 27 al 30 agosto a Jesolo (VE). Qui giungeranno 210 concorrenti da tutta Italia, ma solo 30 di esse prenderanno parte alla finale, in onda l’8 settembre su La7.