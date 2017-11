ARRIVA LA GOLF LE FLEUR* COLLECTION DI CONVERSE E TYLER, THE CREATOR

Dopo il successo che la partnership ha avuto l’estate scorsa, Tyler, The Creator impiega la sua estetica di design e il suo spirito irriverente per creare qualcosa di totalmente nuovo con la collezione GOLF le FLEUR*.

La nuova signature sneaker GOLF le FLEUR* di Tyler è un’interpretazione audace della One Star. Il design unico del suo logo/fiore viene realizzato in premium suede, la suola ha la grafica di GOLF le FLEUR * e il tallone è rinforzato e imbottito come la linguetta.

Le sneaker saranno disponibili in tre varianti colore, Jolly Green, Solar Power e Vanilla.

Oltre alla sneaker, Converse e GOLF le FLEUR* rilasceranno anche una quantità limitata di capi d’abbigliamento e di accessori GOLF le FLEUR* x Converse, che includono il bomber Sherpa, i pantaloncini Sherpa, il cappello da pescatore Sherpa, le felpe con cappuccio Essentials e una t-shirt caratterizzata dalle grafiche GOLF le FLEUR* in colori esclusivi.

Tyler, the Creator e Converse presenteranno la nuova collezione a Seul, Corea del Sud. A Kasina, il più grande streetwear concept store di Seul, Tyler lancerà il suo proddotto simbolo il 18 ottobre, dove un numero limitato di fan potranno acquistare le sneaker, e così potranno anche riuscire a vincere l’accesso al live show di Tyler che si terrà la sera stessa alla MUV Hall.