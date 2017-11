Adima Concept Store: al centro l’acqua

10 Novembre 2017, Milano. Alessandra Benetatos ha presentato giovedì 9 Novembre, nel suo Concept Store in Via San Maurilio 19 all’interno di Palazzo Greppi, la prima collezione di foulard Adima Made in Presence dedicata all’elemento più antico e prezioso: l’Acqua.

Quattordici creazioni rappresentative di un momento unico vissuto con l’acqua. Foulard avvolgenti, che sfiorano anche i due metri, in seta purissima e organza, lavorati in Italia.

Ogni immagine – che svela diversi colori, forme e sfumature dell’acqua – ripropone l’impressione di uno stato d’animo fermato nel tempo, un frammento di vita unico vissuto “in presenza” da Alessandra al cospetto dell’acqua di fiume, di mare, di lago o di torrente, e riprodotto su seta.

Tra gli ospiti: Marinella Di Capua, Laura Mozzi, Niccolò Branca, Anna Borri, Violeta Otaclan e molti altri!