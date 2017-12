LIU JO TORNA IN TV A NATALE CON LA SUA NUOVA IT BAG E PUNTA TUTTO SULLA PERSONALITÁ DELLE SUE DONNE

Nel 1960 Caterina Valente intonava il suo successo più famoso al suono di queste parole, raccontando con elegante ironia di un innamoramento tutto giocato sulle corde dell’unicità. Proprio questa canzone è il sottofondo perfetto del nuovo tv commercial di Liu Jo che parla alle sue donne con un messaggio forte e chiaro: sei unica.

Unica: come la borsa del cuore che ti ammalia e non ti lascia mai, come l’alleata perfetta di ogni giornata, l’amica fidata che ti sostiene, l’outfit che indossi per sentirti sicura. Unica, come solo tu sai essere.

Carattere e passione, stile e self-confidence convivono nella borsa di ogni donna; non un semplice accessorio ma un vero e proprio universo valoriale che ha il sapore unico e personale delle cose speciali. Ogni borsa è così ritratto accattivante e sorprendente di chi la indossa, un mix espresso alla perfezione dal nuovo spot di Liu Jo che a Natale continua a raccontare le sue donne speciali, uniche; le sue donne piene di affascinante, travolgente personalità.

Sullo schermo un sottofondo memorabile e tre amiche, tre donne, contemporanee e diverse, unite dall’amore per un irresistibile oggetto del desiderio che gli ha letteralmente rubato il cuore: la nuova it bag di Liu Jo. Sullo sfondo, una splendida Milano che le vede muoversi, ridere e vivere, con una joie de vivre contagiosa ed uno stile personale ed inconfondibile, come la borsa che indossano.

Sono donne romantiche, affermate, energiche: donne contemporanee, che pedalano in bici sui Navigli dopo un meeting importante, che si concedono piccoli lussi in una pasticceria speciale, che programmano il proprio tempo libero con entusiasmo. Donne diverse e per questo affascinanti, che non temono di essere se stesse.

La loro borsa è la borsa Liu Jo che tutte le donne vorrebbero al proprio fianco: morbida, confortevole, capiente ma non ingombrante; il suo materiale ha l’aspetto sofisticato del vitello liscio ma sposa la funzionalità più quotidiana grazie alla struttura triscomparto. Un manico adornato da un’infilatura di occhielli ed una shape inedita ed originale, a metà tra un secchiello ed una shopping, caratterizzano la bag che è disponibile in sei nuance dal touch sorprendente (Nero, Cherry Red, Soia, Quarzo Rosa, Blu Marino, Nocciola). Il dettaglio più speciale è rubato al mondo dei bijoux ed arricchisce il modello con un “concetto gioiello” posto sulla tasca anteriore, una macrovela chiusa con una T-bar che rende la nuova it bag riconoscibile tra mille altre. Inconfondibile, come le donne Liu Jo.