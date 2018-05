TEZENIS LOVES FESTIVALS 2018

Prosegue così per Tezenis il link con il mondo musicale, quello dei festival che sono palcosceni di nuovi looks e tendenze, tappa di tutte le più famose influencer internazionali e nuova passerella per gli addetti ai lavori, diventano partner perfetti del brand che del mood festival ha fatto un must have già da varie stagioni.

Tante le special guests dedicate a Tezenis, principalmente dal mondo delle influencer: PIXIE LOTT, BARBARA INES, GIISELE OLIVEIRA, SONIA, MAFALDA CASTRO, MAFFASHION, ZOE PASTELLE.

Anche Camila Morrone, nuovissima conquista della star hollywoodiana Leonardo DiCaprio e protagonista dei gossip internazionali, tra le special guests Tezenis durante Coachella 2018.

La modella e attrice argentina ha scelto di indossare un bra top con balza non imbottito e senza ferretto in tulle con ricamo floreale della collezione Tezenis Primavera/Estate 2018.

Ma proseguiamo il viaggio: dalla California alla Spagna per arrivare poi in Portogallo e infine in Belgio, queste le tappe per il 2018.

First stop: Coachella Valley Music and Arts Festival (13-15 Aprile), il più grande appuntamento musicale dell’anno. Un mood boho-chic ci fa raggiungere il palco, tra le note di Beyoncé, Eminem e The Weekend: headliner della manifestazione.

Ricami jacquard, macramé e decori in perline multicolor e Proposte “Psycho-tropical” che raccontano la perfezione selvaggia della natura, che nella sua concretezza tattile e sensoriale si incastra alla perfezione con gli stimoli del mondo online, per un’esperienza “phygital” a 360°.

Il viaggio di Tezenis continua oltre Oceano prossima tappa: Barcellona. Lo scenario è quello del Sonar (14-16 Giugno) dove, sulle note della musica elettronica, Tezenis partecipa per il secondo anno come sponsor ufficiale con uno stand dedicato.