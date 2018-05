Intimissimi, Gisele Bundchen e Chiara Ferragni protagoniste per la P/E 2018

Intimissimi presenta la campagna EMPOWERED WOMEN.

Più di un semplice advertising: un vero storytelling dedicato alle donne di successo, capaci di ispirare e motivare con le proprie parole e i propri gesti attraverso la loro vita.

Le campagne stampa, TV e web vedranno protagoniste due donne che, in modi differenti, hanno saputo affermarsi grazie alla propria personalità, a uno stile unico e a idee innovative e all’avanguardia: la top model Gisele Bundchen e l’influencer Chiara Ferragni.

Ancora una volta, è il claim EMPOWERED WOMEN a raccontare il mood di questa campagna, sulla scia del successo del precedente advertising #insideandout per comunicare il mondo dell’underwear e della lingerie in modo non convenzionale. La bellezza esteriore di una donna è solamente una conseguenza della sua forza e della sua personalità interiore. Un’anima ricca di sfaccettature che emerge dalle apparenze, proprio come la lingerie: c’è, ma non si vede.

Sono due le nuove Talent di Intimissimi, Gisele e Chiara. Due donne forti, di carattere, che grazie alla loro forza hanno saputo lasciare il segno. Gisele ha rivoluzionato il mondo delle passerelle con la sua bellezza non convenzionale, fino a reinventarsi in imprenditrice di successo e attivista impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, e non per ultima mamma. Chiara è stata tra le prime a credere nelle potenzialità del digital nel mondo del fashion, creandosi su misura una professione che, oggi, le ha permesso di diventare la fashion influencer più rilevante al mondo oltre che una designer e una business woman.

Due donne che si raccontano, svelando come la sensualità e la seduzione, valori che tradizionalmente sono al centro di un advertising di lingerie, possano trasparire dalla loro tenacia, ambizione e passione. A sottolinearla, gli iconici prodotti Intimissimi, come il top best seller in seta che nasconde dolcemente due delle novità della prossima collezione Primavera/Estate: i reggiseni Giorgia – colore blue moon per Gisele e rosa love per Chiara.