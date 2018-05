Filippo Sinisgalli lo Chef di Hollywood

Maggio 2018. Il 30 aprile scorso, il noto attore americano Anthony Anderson, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato una charity, “Celebrity Golf Classic 2018”, al Bighorn Golf Club a Palm Desert, in California. Un appuntamento speciale che ha visto la partecipazione entusiasta di numerose celebrity, che hanno voluto raccogliersi intorno alla Anthony Anderson Family Foundation per supportare l’American Diabetes Association e Boys & Girls Club of America, organizzazioni benefiche non a scopo di lucro.

Così come alla GBK Gift Lounge durante la Notte degli Oscar e ai Grammy, anche in questa importante occasione Il Palato Italiano e l’Executive Chef Filippo Sinisgalli sono stati invitati a portare un tocco italiano nel mondo delle celebrity hollywoodiane. L’evento è stato anticipato, il 29 aprile, da una cena di gala e da un’asta benefica di memorabilia che, tra l’altro, offriva la possibilità di acquistare una cena studiata e personalizzata dallo Chef stellato Filippo Sinisgalli e dalla sua brigata.