Miss Italia, Mara Carfagna incontra Chiara Bordi: “Italiani ed Istituzioni sono con lei”

Roma. La vice presidente della Camera Mara Carfagna ha incontrato oggi a Montecitorio Chiara Bordi, accompagnata da Patrizia Mirigliani.

“Ho avuto il piacere di ricevere alla Camera dei deputati Chiara Bordi, terza classificata al concorso di Miss Italia. Soprattutto – ha dichiarato l’on. Carfagna – ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza brillante e coraggiosa, molto più forte delle critiche meschine che ha ricevuto per aver scelto di partecipare ad un concorso di bellezza senza nascondere la sua protesi. Ho voluto testimoniarle la vicinanza delle istituzioni e di tutte le italiane e gli italiani, incoraggiarla a continuare a credere in tutti i suoi sogni. Ho ringraziato l’organizzazione e Patrizia Mirigliani per avere contribuito a dare un senso nuovo alla parola ‘bellezza’”.

La patron del concorso ha detto che la partecipazione della ragazza a Miss Italia è stata una vera ‘rivoluzione’ per il messaggio e l’esempio che ha voluto dare. “Chiara .- ha aggiunto – ha interpretato bene il ruolo di miss ma, prima ancora, il ruolo che la vita le ha assegnato”. Patrizia Mirigliani ha anche illustrato le iniziative assunte da tempo da Miss Italia a favore delle donne, un’attività – ha concluso – che si intensificherà in vista degli 80 anni del concorso che ricorrono nel 2019.

Chiara Bordi, accompagnata anche dai suoi genitori, Manuela e Sebastiano, ha brevemente ricordato le sue vicissitudini e l’impegno che pone in ogni occasione per incoraggiare chi è alle prese con la sua stessa esperienza.