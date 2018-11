La Vendemmia 2018 – SoloBlu e Le Torri

Milano. In occasione della Nona edizione de La Vendemmia presso lo Showroom milanese Solo Blu di Via Borgospesso 4, è stato possibile Giovedì 11 Ottobre degustare pregiati vini dei Colli fiorentini offerti dalla Cantina Le Torri di Barberino Val D’Elsa, ammirando in anteprima lacollezione Resort 2019 del brand beachwear SoloBlu.

Per l’occasione, ha inaugurato anche il corner pop up del brand di cachemire Alyki Biella Italia di Luisa de Palma che rimarrà in boutique fino a Gennaio.

E’ stata una serata dove scoprire la forza delle donne alla guida di importanti realtà di creatività ed imprenditoria. Donne che con le loro qualità hanno costruito le proprie attività e nelle quali ci si può riconoscere ed aspirare.

Le sorelle Benedetta ed Isabella Stanca per SoloBlu hanno creato una sinergia ad hoc per la serata con Beatrice Mozzi, della Cantina Le Torri, che con il suo San Lorenzo Toscana rosso 2015 ha guadagnato ‘’Super Tre Stelle Veronelli’’ con un punteggio di 95 su 100.