MELISSA SATTA IN INTIMISSIMI SUL RED CARPET DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

In occasione del suo Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia, Melissa Satta ha indossato un bra nude a vista della collezione Intimissimi.

Il reggiseno triangolo Emma in seta senza imbottitura e senza ferretto, vero must have di stagione, è stato abbinato ad un completo nero dal taglio maschile della collezione Manila Grace.