La freschezza del mare alle Scuderie San Carlo

Un luogo comodo, spazioso e con uno chef di alto livello. Scuderie San Carlo a Roma offrono quanto di meglio per ricevimenti, feste e riunioni aziendali con un rinnovato menù di pesce.

La presentazione ufficiale e’ avvenuta il 27 Ottobre, con una cena riservata presso la sede di via Portuense 959.

Ad oltre 200 invitati l’executive chef Edoardo Morandi ha presentato in anteprima il nuovo menù, nel quale spiccano le variazioni sul tema del mare. Dall’ostrica scozzese al risotto con gamberetti, dal farro imbevuto di profumi del mare alla sardina marinata, dal cous cous ai sapori tipici del Mediterraneo, grandi classici della cucina proposti con un equilibrio di sapori.

Il tutto accompagnato dai vini della cantina Il Botolo, una grande selezione che ha visto lo Chardonnay e il Moscato d’Asti protagonisti.

“Insieme ad Edoardo – affermano Paolo e Fausto Soffiantini, titolari delle Scuderie San Carlo – abbiamo pensato di presentare una selezione di alcuni dei piatti della nostra proposta di mare, un assaggio del nuovo menù, consentendo in seguito, ai nostri ospiti, di degustare specialità di pesce senza dover arrivare al mare, con la certezza di trovare la stessa qualità e freschezza del pescato delle località costiere”.

Il ristorante è situato all’interno di un antico borgo agricolo di fine Ottocento, disponendo di un grande e comodo parcheggio privato.

Inoltre, i curatissimi giardini consentono anche di cenare in estate sotto le stelle. Ma non solo: dispone di un’incantevole saletta riservata, ideale per romantiche cene a due.

Scuderie San Carlo è un completo e concreto punto di riferimento per i grandi appuntamenti romani: a completamento dell’offerta, anche la musica eseguita dal vivo che potrà accompagnare con allegria gli ospiti.