JESUS ROLLS – QUINTANA È TORNATO!, IL FILM CON JOHN TURTURRO

Il film spinoff del film IL GRANDE LEBOWSKI, giungerà nei cinema il 17 ottobre e parlerà del progetto scritto, diretto e interpretato da John Turturro.

Appena uscito dal carcere, Jesus è pronto a godersela con l’amico Petey. Ma per farlo, i due hanno necessità di una automobile. Jesus intravede un’auto sportiva posteggiata davanti a un esposizione di lusso.

La pellicola viene raccontata come commedia insolente, in cui un trio di emarginati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un coiffeur armato di rivoltella. Il loro viaggio si modificherà presto in una fuga continua, dal parrucchiere, dalla legge e dalla collettività, durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli preconcetti prestabiliti. Nel cast anche Susan Sarandon.

Ottima interpretazione di John Turturro accompagnato in maniera esemplare dagli altri due interpreti principali.