[Al comunicato che pubblichiamo aggiungiamo i nostri migliori complimenti a Laura Morino per il premio conseguito]

Mercoledì 27 Ottobre presso Arome Lifestyle ed in diretta live Facebook e sul canale TV Canale Europa, sono stati conferiti i Premi Donna Marketing e Donna Comunicazione per l’anno 2021. L’evento, ideato e organizzato dal Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Royal Time e Party Round Green, giunto alla XVIII edizione, ha visto 300 ospiti, manager, imprenditori e professionisti.



Presentata da Roberto Salvini e dall’ideatore Danilo Arlenghi, questa edizione ha consegnato importanti riconoscimenti a 8 manager in rosa, del complesso e competitivo comparto del Marketing e della Comunicazione aziendale e di agenzia, che si sono distinte nel corso dell’anno per professionalità, talento, creatività ed innovazione.

Tra le premiate Laura Morino, titolare e fondatrice di Morino Studio, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, che connette persone, brand ed esperienze attraverso strategie made to measure, creatività dinamica e sinergia di competenze.

Laura con Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del Gruppo Vege, foto stampa



“Il segreto di una comunicazione vincente è la flessibilità. Creatività e ingegno oggi non sono più sufficienti se non applicati al futuro. Ho detto bene “oggi” e “futuro” perché chi lavora nella comunicazione deve saper tenere un piede nel presente e l’altro nel futuro, e per chi riesce nell’impossibile: senza dimenticarsi del passato.



Morino Studio è nato negli anni ’80, ed è dal primo giorno della sua apertura che, grazie anche a un team appassionato, le riflessioni sono sempre il primo ordine del giorno. Spesso la nostra domanda è “E ora cosa ci inventiamo?” le risposte arrivano con la riflessione e lo studio di ciò che accade attorno a noi, un’attenta analisi focalizzata sulla piena coscienza del nostro target.”

Ha dichiarato Laura Morino alla consegna del premio.