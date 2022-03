Gigi Proietti rimarrà un monumento all’arte nei secoli a venire. Qualunque italiano che lo abbia conosciuto, seguito ed incontrato ha potuto riscontrare la sua naturale empatia, l’abilità di essere attore col corpo e con la voce, assistere ai suoi spettacoli significava immergersi in un mondo belissimo e complesso.

Come per Ennio di Giuseppe Tornatore, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo celebra un esempio di studio, formazione e talento.

Da domani sarà in esclusiva al cinema per una settimana, dal 3 al 9 marzo, con immagini provenienti da ricerche, backstage e la sua ultima, intensa, intervista.

Prodotto da Italian International Film e Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus e distribuito da Nexo Digital, si snoda attraverso lo sguardo di chi ha conosciuto Proietti sin dagli inizi della sua carriera – gli amici, la famiglia, i colleghi – e alterna materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia indimenticabili. In questo modo la vita di Proietti viene ripercorsa sin dagli esordi, mostrando successi e battute d’arresto, fino al raggiungimento del mito.

All’interno del film trovano spazio anche le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle persone che più lo hanno avuto vicino: Renzo Arbore, Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti, Mario Vicari.