Lo swimwear Calzedonia è sempre attento alle tendenze. Ecco allora che per l’estate 2022 il brand propone nuovi stili lavorati all’uncinetto, intrecciati ad arte che creano fantasie geometriche super colorate. Bikini con bra a triangolo oppure bandeau da indossare con il beachwear coordinato composto da minigonne con coulisse in vita, ma anche pantaloni e summer dress perfetti per le giornate estive.

Turchese, corallo, lilla, bianco, giallo e arancio si alternano nei ricami. Capi ricercati per essere chic dalla spiaggia all’aperitivo.