La donna per me, è una commedia del genere romantico scritta e diretta da Marco Martani, come non ricordare alcuni dei suoi precedenti successi: Ex, Maschi contro Femmine, La mafia uccide solo d’estate, Se Dio vuole, e tanti altri. Per questo film Martani ha coinvolto per la sceneggiatura Eleonora Ceci. La trama racconta la vita di Andrea (Andrea Arcangeli), un giovane trentenne che sta per convolare a nozze con Laura (Alessandra Mastronardi), la sua ragazza dai tempi dell’università. La sera dell’addio al celibato lo passa con gli amici fidati ai quali confida tutte le paure, incertezze e rimpianti che lo rendono dubbioso riguardo la decisione di sposarsi. Come nelle classiche favole i suoi desideri si avverano….ogni mattina si sveglia ed è lo stesso giorno ma lui vive ogni giorno una vita diversa che rispecchia i suoi sogni, desideri, aspirazioni, occasioni mancate e così via. Questo tema conduttore è già stato più volte utilizzato in diverse pellicole e in vari periodi nel panorama cinematografico americano però Martani pur ispirandosi chiaramente ad una traccia nota è riuscito a dare a questa storia un tocco singolare.

Le vite che il personaggio ogni giorno vive sono l’essenza di una ipotetica vita, una finestra aperta che ti permette di sbirciare il futuro, assaporare il “come potrebbe essere” o “come sarà” per poi riavvolgere il nastro e incominciare per scoprire un nuovo sogno, desiderio….Questo continuo dinamismo rende il film fluido e coinvolgente, il sondare le emozioni offre molti spunti di riflessione che riconducono il personaggio al punto di partenza o di arrivo? Il finale non è scontato!