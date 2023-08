Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, salutano oggi il loro Presidente Andrea Purgatori, straordinaria figura di giornalista e uomo di cinema che in questi anni ci ha accompagnato a una crescita solida e qualificata nel quadro della Mostra del cinema. Il vice presidente Francesco Ranieri Martinotti, i consiglieri Giacomo Durzi, Giuliana Gamba, Giuseppe Gaudino, Guendalina Ponti, Luca Scivoletto, il presidente onorario Roberto Barzanti, il Delegato Giorgio Gosetti, la direttrice artistica Gaia Furrer e tutto il team che realizza la 20 edizione delle Giornate esprimono alla famiglia di Andrea la loro sincera vicinanza e lo smarrimento per un vuoto insostituibile.



“Caro Presidente – scrive Giorgio Gosetti – in questi anni abbiamo condiviso tutti i momenti e le scelte che, grazie soprattutto a te, ci hanno fatto crescere. Ma parlavamo con passione di libri, film, inchieste, progetti e sogni che fanno del cinema e anche di un festival un frammento vitale ed essenziale per la cultura di un paese. È proprio la tua visione, la tua acuta percezione del presente che oggi mancherà. Continua a controllarci, stimolarci, proteggerci. Vedrai che cammineremo a schiera dritta sulla strada che ci hai insegnato”.



“La prima parola che mi viene alla mente pensando ad Andrea è “umanità” – dice Gaia Furrer – Il suo era un calore fatto di lucida intelligenza, generosa allegria, protezione di noi tutti, attenzione agli artisti delle Giornate, a chi ci lavora, all’ultimo spettatore che entrava in sala, al compagno di tavolo nelle notti intere spese a parlare di vita e di cultura a Isola Edipo durante la mostra di Venezia. È stato fondamentale per me in questi anni, ma chi non direbbe lo stesso? Dalla pagina di un suo libro, dallo schermo televisivo, dalle sue sceneggiature e inchieste, ogni volta Andrea Purgatori ci ha regalato tanto. So che mi sarà vicino anche adesso”.