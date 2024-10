La sede ARCI Sparwasser del Pigneto a Roma ha organizzato il 21 Settembre scorso un incontro su Giorgio Marincola, partigiano italo-somalo. Un’occasione per raccogliere il suo ricordo da suo nipote Antar Mohamed Marincola, il quale mostra la profonda, complessa ed importante storia che ha permeato la vita di suo zio. Una motivazione che sembra assolutamente valida per intitolargli la futura stazione Amba Aradam della metro C.