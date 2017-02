TWINSET Simona Barbieri presenta la resort collection con Sistine Stallone

La modella e it girl Sistine Stallone fa tappa a Venezia per interpretare la resort collection di Twinset Simona Barbieri. La figlia dell’attore premio oscar Sylvester Stallone, e neo eletta Miss Golden Globe, sbarca tra i canali della città lagunare per raccontare lo spirito fresco e romantico della nuova stagione Twinset. Il suo è un viaggio personale, di una studentessa americana alla scoperta dell’Italia, pronta a interpretare gli abiti nella stampa “Daisy” tra gite in barca e passeggiate attraverso i vicoli di una città misteriosa e antica.

Chiffon leggero da far librare al vento, inserti di pizzo femminile e la micro stampa floreale “Daisy” sono gli ingredienti della Resort Collection di Twinset, declinata in varie proposte per accontentare i gusti di una cliente più giovane e sempre desiderosa di tocchi girly.

“Venezia è una città surreale, sembra come essere sul set di un film, e per chi arriva da lontano come me è super wow scoprire palazzi incredibili come quelli delle favole” racconta Sistine Stallone. “Mi sono sentita a mio agio nella collezione Twinset, perché asseconda un lato più romantico ma comunque street a me vicino” Californiana di nascita e nell’aspetto, appartenente a una delle famiglie più importanti di Hollywood, Sistine nasce il 27 giugno 1998 ed è la quartogenita del mitico Rocky Balboa. Con le sorelle Sophia e Scarlet è stata scelta come Miss Golden Globe.