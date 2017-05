Fashion for “Everyone”- Women & Pets

Milano. E’ un progetto che nasce da due designer con le stesse passioni: la creatività, l’alta moda Made in Italy e gli amici a 4 zampe. Due personalità molto diverse, quelle di Azzurra Di Lorenzo, stilista di Haute Couture specializzata in Cerimonia, Galà e Sposa; e di Romy Mangili, titolare del brand Angelina & Co.: stilista di abiti for pets, dalle quali prende vita la Special Collection-Limited Edition.

Azzurra Di Lorenzo, stilista dell’omonimo brand, ha la capacità di interpretare i sogni ed i desideri di ogni donna perseguendo sempre la sua ricerca di bellezza. Il risultato diventa quello di un abito esclusivo, unico nel suo genere. Predilige la realizzazione di abiti da cerimonia e galà, ispirati nel colore e nelle linee al mare che bagna la sua terra d’origine: la Calabria.

Romy Mangili, è una stilista di abbigliamento ed accessori ‘for pets’ che ha creato il suo Brand , prendendo il nome e l’ispirazione dalla sua amata cucciola di Yorkshire Angelina. Questa linea è nata per far sentire coccolati e protetti i nostri teneri amici, dando loro la possibilità di esserci accanto anche negli attimi più importanti della nostra vita.

In occasione dell’evento Fashion for “Everyone” Women & Pets , tenutosi il 04 maggio 2017, è stata presentata un’esclusiva linea, firmata Angelina & Co. realizzata con gli scampoli di tessuto e mantenendo lo stesso stile degli abiti firmati Azzurra Di Lorenzo della Collezione Ceremony & Bride 2017: per avere al proprio fianco, in un giorno speciale, anche i nostri glamour e inseparabili amici.

L’evento è stato ospitato il 4 Maggio scorso nella suggestiva cornice dello Chateau Monfort, lussuoso Hotel a 5 Stelle nel cuore di Milano.